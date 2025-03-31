Германия потребует от ЕС "немного жесткости" в отношении Венгрии, - Politico

Новое правительство Германии договорилось давить на Европейский союз (ЕС), чтобы тот добавил "немного жесткости" в отношении стран, которые "плохо себя ведут". Вероятно, речь идет о Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Консерваторы нового канцлера Фридриха Мерца и Социал-демократической партии (СДПГ) договорились требовать от ЕС приостановления финансирования, а также права голоса для стран, которые нарушают ключевые принципы экономического и политического союза, такие как, например, верховенство права.

Несмотря на то, что Венгрия не упоминается в проекте коалиционного соглашения, Politico убеждено, что речь идет именно о Будапеште - "худшем нарушителе в ЕС", которого годами обвиняют в:

разрушении демократических норм;

сворачивании свободы прессы;

ограничении независимости судей.

"Существующие защитные инструменты, от судебных разбирательств о нарушениях и удержания средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", - написали участники написали участники переговоров в проекте коалиционного соглашения о политике в ЕС.

Венгрия и ЕС

В 2018 году ЕС запустил против Венгрии первый этап процедуры по статье 7, которая известна как "ядерный вариант", из-за подозрений в нарушениях основных ценностей и фундаментальных прав блока. Позже этот процесс застопорился из-за политических разногласий между странами-членами.

В 2022-м Европейская комиссия заблокировала Венгрии 22 миллиарда евро из-за беспокойства относительно прав человека и независимости судебной системы.

В частности еще одно разногласие между ЕС и Будапештом возникло из-за "дружеских" отношений между премьер-министром Виктором Орбаном с Москвой.

Между тем страны-члены ЕС обсуждают возможность принятия решений по Украине без участия Венгрии.