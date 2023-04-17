Німеччина вимагає включити в новий пакет санкцій ЄС цивільну ядерну енергетику Росії

Уряд Німеччини домагається від Європейського союзу занесення цивільного ядерного сектора до нового пакету санкцій блоку проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Федеральний уряд виступив перед Єврокомісією за включення цивільного ядерного сектора. Це має стати частиною наступного пакета санкцій", - заявили в Міністерстві економіки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що той факт, що ядерному сектору, як і раніше, надають преференційний режим у рамках санкцій, не може бути виправданий.

"Ядерні технології - надзвичайно чутлива область. Тут більше не може бути "бізнесу як завжди", - заявив він.

У Міністерстві економіки заявили, що включення ядерного сектору до наступного пакету санкцій потребуватиме часу, але зазначило, що такі заходи мають здійснюватися протягом перехідних періодів.

"Однак важливо, щоб ми почали і не ухилялися від рішучих дій і в цій галузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в лютому Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з річницею вторгнення в Україну, однак торгівлі з російською атомною енергетикою на сотні мільйонів євро не було завдано шкоди безпосередньо.

Для введення санкцій необхідна згода всіх країн ЄС, і Угорщина присягнулася виступити проти будь-яких обмежень щодо російської атомної енергетики.