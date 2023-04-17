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Германия требует включить в новый пакет санкций ЕС гражданскую ядерную энергетику России

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Понедельник 17 апреля 2023 17:40
Германия требует включить в новый пакет санкций ЕС гражданскую ядерную энергетику России Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии добивается от Европейского союза включения гражданского ядерного сектора в новый пакет санкций блока против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Федеральное правительство выступило перед Еврокомиссией за включение гражданского ядерного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций", - заявили в Министерстве экономики.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что тот факт, что ядерному сектору по-прежнему предоставляется преференциальный режим в рамках санкций, не может быть оправдан.

"Ядерные технологии - чрезвычайно чувствительная область. Здесь больше не может быть "бизнеса как обычно", - заявил он.

В Министерстве экономики заявили, что включение ядерного сектора в следующий пакет санкций потребует времени, но отметило, что такие меры должны осуществляться в течение переходных периодов.

"Однако важно, чтобы мы начали и не уклонялись от решительных действий и в этой области", - говорится в сообщении.

Отметим, что в феврале Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против России в связи с годовщиной вторжения в Украину, однако торговля с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро не была затронута напрямую.

Для введения санкций необходимо согласие всех стран ЕС, и Венгрия поклялась выступить против любых ограничений в отношении российской атомной энергетики.

Напомним, ряд стран G7 договорились ослабить влияние России на международный рынок ядерной энергетики и создали альянс для скорейшего вытеснения РФ.

Кроме того, ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек для Москвы.

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