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Німеччина вимагає від ЄС жорстко обмежити видачу турвіз росіянам, - The Guardian

14:29 05.09.2026 Сб
2 хв
Помста Берліна Москві набирає обертів
aimg Юлія Капітонова
Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)

Команда німецького канцлера Фрідріха Мерца закликає Євросоюз обмежити кількість туристичних віз для громадян Росії "до абсолютного мінімуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Наразі цим питанням у блоці активно займається Міністерство закордонних справ ФРН.

Німецькі правоохоронці розслідують можливу причетність громадянина Білорусі, який має також російське громадянство, до ймовірної підготовки атаки на український літак в аеропорту Лейпцига.

На тлі останніх подій німецька влада дійшла висновку, що масштаби видачі віз не відповідають духу санкцій, запроваджених через війну Росії проти України. Вона також вважає, значний потік російських туристів також ускладнює контроль за тим, хто саме в'їжджає на територію ЄС і з якою метою.

Родеріх Кізеветтер - представник ХДС і один із провідних експертів партії з питань зовнішньої та безпекової політики - закликав Євросоюз негайно призупинити видачу туристичних віз росіянам.

Він вважає таку практику необґрунтованою як з погляду безпеки, так і з моральних міркувань.

На його думку, видачу туристичних віз громадянам РФ потрібно скоротити "до абсолютного мінімуму".

"Надмірна видача туристичних віз росіянам суперечить європейській стратегії ізоляції Росії. Це створює хибне враження нормалізації відносин для заможних росіян, саме для тих, хто отримує вигоду від царства терору Кремля", - заявив Кізеветтер.

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Російська ФедераціяФрідріх Мерц