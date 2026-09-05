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Германия требует от ЕС жестко ограничить выдачу турвиз россиянам, - The Guardian

14:29 05.09.2026 Сб
2 мин
Месть Берлина Москве набирает обороты
aimg Юлия Капитонова
Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)

Команда немецкого канцлера Фридриха Мерца призывает Евросоюз ограничить количество туристических виз для граждан России "до абсолютного минимума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В настоящее время этим вопросом в блоке активно занимается Министерство иностранных дел ФРГ.

Немецкие правоохранители расследуют возможную причастность гражданина Беларуси, имеющего также российское гражданство, к возможной подготовке атаки на украинский самолет в аэропорту Лейпцига.

На фоне последних событий немецкие власти пришли к выводу, что масштабы выдачи виз не соответствуют духу санкций, введенных из-за войны России против Украины. Они также считают, что значительный поток российских туристов усложняет контроль за тем, кто именно въезжает на территорию ЕС и с какой целью.

Родерих Кизеветтер - представитель ХДС и один из ведущих экспертов партии по вопросам внешней и политики безопасности - призвал Евросоюз немедленно приостановить выдачу туристических виз россиянам.

Он считает такую практику необоснованной как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения.

По его мнению, выдачу туристических виз гражданам РФ следует сократить "до абсолютного минимума".

"Чрезмерная выдача туристических виз россиянам противоречит европейской стратегии изоляции России. Это создает ложное впечатление нормализации отношений для состоятельных россиян, именно для тех, кто извлекает выгоду из царства террора Кремля", - заявил Кизеветтер.

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