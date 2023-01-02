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Німеччина відремонтувала більшість БМП Puma, які зірвали навчання НАТО

Фото: Німеччина відремонтувала більшість БМП Puma (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Rheinmetall, виробник німецьких бойових машин піхоти Puma, оголосила, що майже всю техніку, що зламалася під час навчань у грудні, було відремонтовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Представник концерну уточнив, що вже було відремонтовано 17 із 18 БМП Puma та "майже всі пошкодження були рутинними". Комплексного ремонту потребувала лише одна машина, в якій загорівся кабель.

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що отримали звіт про стан пошкоджень БМП Puma і опрацьовують з усіма зацікавленими сторонами план, як відремонтована техніка може бути використана у довгостроковій перспективі, зокрема й у бойових умовах.

Таким чином, повернутися на службу до Бундесверу БМП Puma зможуть не раніше кінця поточного тижня.

Нагадаємо, що у Німеччині почалися проблеми з бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

Також раніше стало відомо, що в уряді Німеччини досі не підтримують ініціативи відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

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