Німеччина відремонтувала більшість БМП Puma, які зірвали навчання НАТО

Компанія Rheinmetall, виробник німецьких бойових машин піхоти Puma, оголосила, що майже всю техніку, що зламалася під час навчань у грудні, було відремонтовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Представник концерну уточнив, що вже було відремонтовано 17 із 18 БМП Puma та "майже всі пошкодження були рутинними". Комплексного ремонту потребувала лише одна машина, в якій загорівся кабель.

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що отримали звіт про стан пошкоджень БМП Puma і опрацьовують з усіма зацікавленими сторонами план, як відремонтована техніка може бути використана у довгостроковій перспективі, зокрема й у бойових умовах.

Таким чином, повернутися на службу до Бундесверу БМП Puma зможуть не раніше кінця поточного тижня.