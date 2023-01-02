Германия отремонтировала большинство БМП Puma, которые сорвали учения НАТО

Компания Rheinmetall, производитель немецких боевых машин пехоты Puma, объявила, что почти вся сломавшаяся во время учений в декабре техника была отремонтирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Представитель концерна уточнил, что уже было отремонтировано 17 из 18 БМП Puma и "почти все повреждения были рутинными". В комплексном ремонте нуждалась лишь одна машина, в которой загорелся кабель.
В министерстве обороны Германии заявили, что получили отчет о состоянии повреждений БМП Puma и прорабатывают со всеми заинтересованными сторонами план, как отремонтированная техника может быть использована в долгосрочной перспективе, в том числе и в боевых условиях.
Таким образом, вернуться на службу в Бундесвер БМП Puma смогут не раньше конца текущей недели.
Напомним, что в Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.
Также ранее стало известно, что в правительстве Германии до сих пор не поддерживают инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.