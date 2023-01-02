Германия отремонтировала большинство БМП Puma, которые сорвали учения НАТО

Компания Rheinmetall, производитель немецких боевых машин пехоты Puma, объявила, что почти вся сломавшаяся во время учений в декабре техника была отремонтирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Представитель концерна уточнил, что уже было отремонтировано 17 из 18 БМП Puma и "почти все повреждения были рутинными". В комплексном ремонте нуждалась лишь одна машина, в которой загорелся кабель.

В министерстве обороны Германии заявили, что получили отчет о состоянии повреждений БМП Puma и прорабатывают со всеми заинтересованными сторонами план, как отремонтированная техника может быть использована в долгосрочной перспективе, в том числе и в боевых условиях.

Таким образом, вернуться на службу в Бундесвер БМП Puma смогут не раньше конца текущей недели.