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Германия отремонтировала большинство БМП Puma, которые сорвали учения НАТО

Фото: Германия отремонтировала большинство БМП Puma (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Rheinmetall, производитель немецких боевых машин пехоты Puma, объявила, что почти вся сломавшаяся во время учений в декабре техника была отремонтирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Представитель концерна уточнил, что уже было отремонтировано 17 из 18 БМП Puma и "почти все повреждения были рутинными". В комплексном ремонте нуждалась лишь одна машина, в которой загорелся кабель.

В министерстве обороны Германии заявили, что получили отчет о состоянии повреждений БМП Puma и прорабатывают со всеми заинтересованными сторонами план, как отремонтированная техника может быть использована в долгосрочной перспективе, в том числе и в боевых условиях.

Таким образом, вернуться на службу в Бундесвер БМП Puma смогут не раньше конца текущей недели.

Напомним, что в Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Также ранее стало известно, что в правительстве Германии до сих пор не поддерживают инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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