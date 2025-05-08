Німеччина не відправить війська? Мерц зробив заяву про гарантії безпеки для України

Наразі питання про відправлення німецьких військових в Україну не стоїть. Але Німеччина має інші можливості для надання Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує DW.

Відповідну заяву Мерц зробив в інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої закордонної поїздки на посаді канцлера.

"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі - від мирної угоди", - зазначив він.

Проте Мерц згадав про інші способи, якими Німеччина може надати Україні гарантії безпеки або допомогу у спостереженні за припиненням вогню: "Ми могли б і надалі надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєннями за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль".

За його словами, існує ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб "така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб наступна мирна угода дійсно дотримувалася".

Нагадаємо, що цього тижня Фрідріх Мерц офіційно був обраний канцлером Німеччини. Призначення відбулося з другої спроби, оскільки під час першого голосування Мерцу не вистачило голосів.

Мерц вже відправився у першу закордонну поїздку на посаду канцлера Німеччини. Він відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також глава німецького уряду поїде до Польщі. Він також заявив, що "незабаром" відвідає Україну.