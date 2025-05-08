Німеччина не відправить війська? Мерц зробив заяву про гарантії безпеки для України
Наразі питання про відправлення німецьких військових в Україну не стоїть. Але Німеччина має інші можливості для надання Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує DW.
Відповідну заяву Мерц зробив в інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої закордонної поїздки на посаді канцлера.
"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі - від мирної угоди", - зазначив він.
Проте Мерц згадав про інші способи, якими Німеччина може надати Україні гарантії безпеки або допомогу у спостереженні за припиненням вогню: "Ми могли б і надалі надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєннями за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль".
За його словами, існує ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб "така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб наступна мирна угода дійсно дотримувалася".
Нагадаємо, що цього тижня Фрідріх Мерц офіційно був обраний канцлером Німеччини. Призначення відбулося з другої спроби, оскільки під час першого голосування Мерцу не вистачило голосів.
Мерц вже відправився у першу закордонну поїздку на посаду канцлера Німеччини. Він відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також глава німецького уряду поїде до Польщі. Він також заявив, що "незабаром" відвідає Україну.
Допомога Німеччини для України
Варто зазначити, що Німеччина є один з головним партнерів України. Берлін надає Україні військову допомогу, зокрема танки, системи ППО, броньовану техніку та інше озброєння.
Також у Німеччині проводять навчання для українських воїнів. Також там відкрили центр під управлінням НАТО, де модерується військова допомога Україні.
Фрідріх Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
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