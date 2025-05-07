Мерц дав чітку відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні
Україна може розраховувати на новий уряд Німеччини, зокрема і в питанні передачі крилатих ракет Taurus.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив новий канцлер країни Фрідріх Мерц в ефірі каналу ZDF.
"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", - відповів Мерц на питання про поставку ракет Taurus.
За його словами, в перехідний післявиборчий період Німеччина була надто пасивною на міжнародній арені, однак він має намір активізувати зовнішню політику. У його планах - зустріч із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, а також сьогоднішня розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими він хоче обговорити підтримку України.
Окрім цього, Мерц вважає, що до дипломатичного формату за участі Німеччини, Франції та Британії варто залучити і Польщу.
Передача Україні Taurus
Нагадаємо, раніше Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
У тому ж числі Мерц не лише заявив про готовність поставити вищезгадані ракети, але й припустив, що Україна може застосувати їх для ударів по "Кримському мосту".
При цьому посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що постачання ракет Taurus стане першим випробуванням для канцлера Фрідріха Мерца. Від цього рішення залежить лідерство Німеччини у вільному світі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.