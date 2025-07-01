Німеччина відправить флот до Арктики через загрозу з боку Росії

За його словами, Бундесвер скерує патрульні судна в Північну Атлантику й Арктику, щоб "продемонструвати свою присутність".

"Морські загрози посилюються… Росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - сказав Пісторіус.

Зазначається, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року, а дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.

Пісторіус зауважив, що німецькі підводні човни, патрульні літаки і фрегати будуть розгорнуті, щоб продемонструвати "нашу прихильність цьому регіону".

Водночас, за даними The Telegraph, нові патрулі є частиною ширшої мети Німеччини - відігравати набагато важливішу роль у захисті Заходу від Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.