Германия отправит флот в Арктику из-за угрозы со стороны России

Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на рост российского военного присутствия.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По его словам, Бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".
"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - сказал Писториус.
Отмечается, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году, а по дороге в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.
Писториус отметил, что немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут развернуты, чтобы продемонстрировать "нашу приверженность этому региону".
В то же время, по данным The Telegraph, новые патрули являются частью более широкой цели Германии - играть гораздо более важную роль в защите Запада от России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
Напомним, по словам представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка, Кремль расширяет свое военное присутствие в Арктике. Москва милитаризирует стратегический регион под видом так называемой "научной деятельности".
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