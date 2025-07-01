Германия отправит флот в Арктику из-за угрозы со стороны России

По его словам, Бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".

"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - сказал Писториус.

Отмечается, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году, а по дороге в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.

Писториус отметил, что немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут развернуты, чтобы продемонстрировать "нашу приверженность этому региону".

В то же время, по данным The Telegraph, новые патрули являются частью более широкой цели Германии - играть гораздо более важную роль в защите Запада от России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.