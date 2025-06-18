Москва через вчених мілітаризує Арктику: розвідка пояснила, що задумав Кремль

Кремль розширює свою військову присутність в Арктиці. Москва мілітаризує стратегічний регіон під виглядом так званої "наукової діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони Андрія Черняка.

Як зазначив представник ГУР, на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці (зокрема, покладів корисних копалин і Північного морського шляху) Кремль активізує діяльність у регіоні.

Ключовим інструментом росіян є державне підприємство "Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут". Формально ця структура виконує наукові завдання, але фактично є ланкою ресурсно-військового проєкту Москви.

Як зазначає ГУР, серед завдань інституту:

проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ;

аналіз льодової обстановки в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів;

моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

Наукові експедиції, які організовує інститут, вивчають температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Усі ці дані мають подвійне призначення - як для цивільного використання, так і для планування військових операцій та пересування флоту.

Паралельно Росія встановлює комунікаційне обладнання в Арктиці, зокрема системи супутникового зв’язку, що можуть використовуватися для координації арктичних операцій Північного флоту РФ та забезпечення дій безпілотних систем.

Представник ГУР попередив, що світ має бути готовим до того, що чергові "наукові ініціативи" Кремля - лише завіса для нової фази мілітаризації Арктики.

"Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження", - вважає Черняк.