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Німеччина відправила в Україну ще один ЗРК IRIS-T, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради.

"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили. ", - заявив канцлер. 

"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова -  SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей. 

Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS. 

Підтримка Німеччини України 

Німеччина відіграє важливу роль як союзник України, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу в умовах повномасштабної війни. З початку повномасштабної війни уряд Німеччини передав Києву сучасне військове обладнання. Серед нього - самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони, бойові танки, піхотні бойові машини, а також інші види озброєння. 

Нещодавно Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Києву, згідно з яким Україна до кінця року отримає дві системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T й не тільки.

 

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