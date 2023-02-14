Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зеніток Gepard, які надали Україні

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої ​​частини ППО", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.

Крім того, Пісторіус заявив, що не бачить можливості для закінчення війни. ЗА його словами, весняний пакет військової допомоги від Німеччини вже "на порозі". Його п

надала новий пакет допомоги для України, який включав 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів.

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