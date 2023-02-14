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Германия возобновит производство боеприпасов для зениток Gepard, которые передали Украине

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Берлин уже заключил договор с компанией Rheinmetall.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО", - сказал Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

Также глава Минобороны отметил, что Германия намерена передать Украине еще две системы ПВО IRIS-T. Однако он не уточнил сроки поставок.

Кроме того, Писториус заявил, что не видит возможности для окончания войны. По его словам, весенний пакет военной помощи от Германии уже "на пороге". Его

предоставила новый пакет помощи для Украины, включавший 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов.

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