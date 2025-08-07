Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС Patriot для України

За словами Келлера, ЛРС було доставлено назад до Німеччини, де фахівці визначили, що її неможливо відремонтувати.

"Оскільки на заміну радара знадобилася б кілька років, експерти німецьких Люфтваффе спробували відремонтувати його самостійно і фактично змогли це зробити, витрачаючи на це 16 годин на день з понеділка по суботу", - розповів німецький генерал.

Він додав, що у липні радіолокаційний блок було доставлено назад до України, і він вже працює. Лише минулого тижня першу російську ціль було перехоплено за допомогою цього самого радіолокаційного блоку.