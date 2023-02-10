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Німеччина відмовила Нідерландам у передачі орендованих танків Україні, - міністр

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (flickr.com/roel1943)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNL.

За її словами, ці танки не перебувають на стадії постачання.

"Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду в Києві. Це була військові міркування", - заявила вона, додавши, що якби Берлін все одно вирішив відправити ці танки, "ми б на них не лягли".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

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