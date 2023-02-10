Германия отказала Нидерландам в передаче арендованных танков Украине, - министр

По ее словам, эти танки не находятся на стадии поставки.

"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству в Киеве. Это было военное соображение", - заявила она, добавив, что если бы Берлин все равно решил отправить эти танки, "мы бы на них не легли".

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.

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