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Германия отказала части украинских мужчин во временной защите: кого касается решение

21:11 13.08.2026 Чт
2 мин
Нововведение касается не всех
aimg Анастасия Никончук
Германия отказала части украинских мужчин во временной защите: кого касается решение Иллюстративное фото: беженцы (GettyImages)
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Германия изменила условия предоставления временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Новые правила распространяются на тех, кто прибыл в страну после 31 июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Что изменилось

По данным МВД Германии, мужчины из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, теперь должны подтвердить законность выезда из Украины или наличие оснований для освобождения от воинской обязанности. Без таких документов временная защита им не предоставляется.

Изменения основаны на решении Совета ЕС, вступившем в силу 31 июля. При этом украинцев, которые находились в Германии до этой даты и уже получили защиту по §24 миграционного закона, новые требования не затрагивают.

Их статус, как и статус других украинских беженцев, автоматически продлевается до 4 марта 2028 года.

Какие есть альтернативы

Украинские мужчины, которые не соответствуют условиям временной защиты, могут обратиться за убежищем.

Такие заявления Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии будет рассматривать индивидуально.

В МВД страны отдельно подчеркнули: "Воинские обязательства в Украине сами по себе не являются основанием для защиты в соответствии с законодательством об убежище".

Также немецкие власти допустили депортацию украинцев, которые находятся в стране нелегально и в отношении которых существуют предусмотренные законом основания для выдворения.

Напоминаем, что в Евросоюзе считают спорным предоставление временной защиты украинским мужчинам военнообязанного возраста, которые после выезда из Украины автоматически получают соответствующий статус в европейских странах.

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