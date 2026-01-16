Німеччина виділяє Україні дадатковий пакет допомоги: на що підуть кошти

Німеччина виділяє Україні додатковий пакет у 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки. Гроші допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішній справ України Андрія Сибіги.
Сибіга високо оцінив допомогу від Німеччини, яку оголосив його колега, голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефул.
"Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Вадефул", - зазначив Сибіга.
Ці кошти допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах, аби населення почувалося захищеним навіть у складних зимових умовах.
"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини, яка у цей складний час підтримує наших людей та системи інфраструктури", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, що на годині запитань до уряду міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів російських окупантів - тисячі мегаватів генерації виведено з ладу.
Він наголосив, що Росія застосовує весь свій арсенал проти об’єктів критичної інфраструктури. Через масштабні удари та морозну погоду було поновилено режим надзвичайної ситуації в енергетиці.
Крім того, міністр енергетики повідомив, що Україна ініціює проведення засідання енергетичного "Рамштайну" у відповідь на кризу з електропостачанням, спричинену російськими ударами та сильними морозами.