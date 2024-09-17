Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими

Німеччина надасть Україні додатково 100 мільйонів євро допомоги цієї зими.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бербок зробила цю заяву під час візиту до Молдови.
Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим", заявила Бербок перед міністерською конференцією в Кишиневі.
Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. Список поставок постійно оновлюється, але серед основного озброєння, яке вже передано або планується передати, можна виділити:
Зенітні системи:
Артилерія:
Бронетехніка:
Інша зброя та техніка:
Зокрема, у вересні Німеччина оголосила про спільний пакет допомоги для України. Серед іншого туди потрапили 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що протягом наступних двох місяців Україна отримає першу частину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000.
На початку вересня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дорікнула партнерам коаліції із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) за ослаблення допомоги Україні. Бербок є одним із керівників партії "Союз 90/Зелені". Крім того, до коаліції входить Вільна демократична партія (СвДП). Очолює уряд соціал-демократ Олаф Шольц.