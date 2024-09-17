Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими

Бербок зробила цю заяву під час візиту до Молдови.

Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим", заявила Бербок перед міністерською конференцією в Кишиневі.

Допомога Німеччини

Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. Список поставок постійно оновлюється, але серед основного озброєння, яке вже передано або планується передати, можна виділити:

Зенітні системи:

Gepard: Самохідна зенітна установка, що вже використовується ЗСУ для боротьби з безпілотниками та літаками.

IRIS-T: Сучасна зенітна ракетна система, що значно підвищує можливості українського ППО.

Артилерія:

PzH 2000: Самохідна гаубиця, що забезпечує високу точність та дальність стрілянини.

MARS II: Реактивна система залпового вогню, здатна вражати цілі великих відстанях.

Бронетехніка:

Marder: Бойова машина піхоти, яка використовується для транспортування особового складу та вогневої підтримки.

Leopard 2: Основний бойовий танк, один із найпотужніших у світі, що значно зміцнює наземні сили ЗСУ.

Інша зброя та техніка:

Протитанкові засоби: Panzerfaust 3, NLAW і т.д.

Зенітні ракетні комплекси: Stinger.

Бронетранспортери: M113.

Розвідувальні системи.

Боєприпаси та інше обладнання.

Зокрема, у вересні Німеччина оголосила про спільний пакет допомоги для України. Серед іншого туди потрапили 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що протягом наступних двох місяців Україна отримає першу частину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000.