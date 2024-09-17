Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой

Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро в качестве помощи этой зимой.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.
Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной", заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.
Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику. Список поставок постоянно обновляется, но среди основного вооружения, которое уже передано или планируется передать, можно выделить:
Зенитные системы:
Артиллерия:
Бронетехника:
Другое оружие и техника:
В частности, в сентябре Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение следующих двух месяцев Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000.
В начале сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упрекнула партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) за ослабление помощи Украине. Бербок является одним из руководителей партии "Союз 90/Зеленые". Кроме того, в коалицию входит Свободная демократическая партия (СвДП). Возглавляет правительство социал-демократ Олаф Шольц.