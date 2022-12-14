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Німеччина виділить Україні 50 мільйонів євро допомоги на зиму, - глава МЗС Бербок

Фото: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін додатково надасть Україні 50 мільйонів євро зимової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter німецького міністерства закордонних справ.

Дипломатка зазначила, що цивілізовний світ не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну заморозити українців.

"Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу, включаючи генератори та трансформатори", - додала Бербок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що кілька держав Європи ухвалили рішення про додаткові пакети допомоги Україні.

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