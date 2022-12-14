Кілька країн Європи ухвалили рішення про додаткові пакети допомоги Україні, - Зеленський

Україна прожовжить отримувати допомогу від європейських держав. Сьогодні вже є рішення щодо низки нових пакетів підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Український лідер зазначив, що є дуже хороші новини з Франції.

"Там пройшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат - мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці", - вказав Зеленський.

За його словами, кожного дня триває робота, аби здобувати для України нові сили, щоб пройти цю зиму.

"Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції, - Чехії, Іспанії, Швейцарії - про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей", - додав президент.