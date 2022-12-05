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Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю американських винищувачів F-35

Фото: Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю F-35 (media.defense.gov)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина направить майже 10,5 млрд доларів на купівлю 35 американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їх придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом 100 млрд доларів.

За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу "повітря - земля" та наземну інфраструктуру.

Раніше Держдепартамент США схвалив продаж Німеччини винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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