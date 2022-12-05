Германия выделит более 10 млрд долларов на закупку американских истребителей F-35

Отмечается, что поставить истребители планируется в период с 2026 по 2029 год. Деньги на их приобретение выделят из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом 100 млрд долларов.

По информации агентства, ФРГ также получит ракеты класса "воздух - земля" и наземную инфраструктуру.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.

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