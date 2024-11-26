Німеччина виділить на допомогу Україні 65 млн євро: куди спрямують кошти

У відомстві уточнили, що кошти для України буде виділено через Кредитну установу для відновлення. Їх спрямують в Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року вносять внески та інші численні міжнародні донори.

"Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання у третю зиму війни матиме катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи", - зазначив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.

Він додав, що така допомога є важливим внеском у підтримку енергопостачання України.

Варто зауважити, що до кінця 2024 року внесок Німеччини у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства збільшиться до 360 мільйонів євро.