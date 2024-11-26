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Німеччина виділить на допомогу Україні 65 млн євро: куди спрямують кошти

Фото: Роберт Хабек, міністр економіки та енергетики Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина виділить додаткові 65 млн євро на допомогу Україні. Кошти планують витратити на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

У відомстві уточнили, що кошти для України буде виділено через Кредитну установу для відновлення. Їх спрямують в Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року вносять внески та інші численні міжнародні донори.

"Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання у третю зиму війни матиме катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи", - зазначив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.

Він додав, що така допомога є важливим внеском у підтримку енергопостачання України.

Варто зауважити, що до кінця 2024 року внесок Німеччини у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства збільшиться до 360 мільйонів євро.

Удари по українських енергооб'єктах

Нагадаємо, енергетична інфраструктура України є пріоритетною ціллю атак російських окупантів.

Ворог за час повномасштабної війни знищив чи пошкодив значну кількість об'єктів генерації в Україні.

Зараз по всій країні через такі атаки вводять графіки відключень світла. Зокрема, сьогодні вони діють з 13:00 до 21:00.

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