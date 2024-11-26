В низці областей почали раніше вимикати світло: список
В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.
Про те, де графіки відключень світла почали діяти раніше - в матеріалі РБК-Україна.
Зранку "Укренерго" попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше.
Київ
1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Київська область
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Полтавська область
У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням "Укренерго", діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі:
- 1 черга: 18:00 - 19:00;
- 2 черга: 19:00 -20:00;
- 3 черга: 14:00 - 15:00, 20:00 - 21:00;
- 4 черга: 15:00 - 16:00;
- 5 черга: 18:00 - 19:00;
- 6 черга: 17:00 - 18:00.
Сумська область
Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:
- 1 черга: 16-18;
- 2 черга: 13-14;
- 3 черга: 14-16;
- 4 черга: без відключень;
- 5 черга: 18-20;
- 6 черга: 20-21.
Запорізька область
Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги:
- черга 1: 17:00-21:00;
- черга 2: 13:00-17:00;
- черга 3: 07:00-10:00.
Черкаська область
Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з:
- 13:00-14:00 1 черга;
- 14:00-15:00 3 черга;
- 15:00-16:00 4 черга;
- 16:00-17:00 4 черга;
- 17:00-18:00 5 черга;
- 18:00-19:00 5 черга;
- 19:00-20:00 6 черга;
- 20:00-21:00 6 черга.
Одеська область
Відключення також почались на годину раніше - з 13:00 й триватимуть до 21:00.
- 2 черга: з 13:00 по 17:00;
- 4 черга: з 16:00 по 20:00;
- 5 черга: з 19:00 по 21:00.
Дніпропетровська область
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Відключення світла в Україні
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