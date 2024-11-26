ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В низці областей почали раніше вимикати світло: список

Вівторок 26 листопада 2024 13:47
UA EN RU
В низці областей почали раніше вимикати світло: список Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.

Про те, де графіки відключень світла почали діяти раніше - в матеріалі РБК-Україна.

Зранку "Укренерго" попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше.

Київ

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київська область

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Полтавська область

У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням "Укренерго", діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі:

  • 1 черга: 18:00 - 19:00;
  • 2 черга: 19:00 -20:00;
  • 3 черга: 14:00 - 15:00, 20:00 - 21:00;
  • 4 черга: 15:00 - 16:00;
  • 5 черга: 18:00 - 19:00;
  • 6 черга: 17:00 - 18:00.

Сумська область

Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:

  • 1 черга: 16-18;
  • 2 черга: 13-14;
  • 3 черга: 14-16;
  • 4 черга: без відключень;
  • 5 черга: 18-20;
  • 6 черга: 20-21.

Запорізька область

Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги:

  • черга 1: 17:00-21:00;
  • черга 2: 13:00-17:00;
  • черга 3: 07:00-10:00.

Черкаська область

Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з:

  • 13:00-14:00 1 черга;
  • 14:00-15:00 3 черга;
  • 15:00-16:00 4 черга;
  • 16:00-17:00 4 черга;
  • 17:00-18:00 5 черга;
  • 18:00-19:00 5 черга;
  • 19:00-20:00 6 черга;
  • 20:00-21:00 6 черга.

Одеська область

Відключення також почались на годину раніше - з 13:00 й триватимуть до 21:00.

  • 2 черга: з 13:00 по 17:00;
  • 4 черга: з 16:00 по 20:00;
  • 5 черга: з 19:00 по 21:00.

Дніпропетровська область

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Відключення світла в Україні

Українська енергетична система поступово відновлюється після десяти масштабних обстрілів з боку Росії, однак дефіцит потужності залишається суттєвим.

На енергетичних об'єктах активно проводять як аварійні, так і планові ремонтні роботи.

Детальніше про те як ворог змінив тактику ударів та скільки засобів для цього має - в матеріалі РБК-Україна "До терору готові. Скільки Росія накопичила ракет та дронів для обстрілів енергетики".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота