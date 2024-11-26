Германия выделит на помощь Украине 65 млн евро: куда направят средства

В ведомстве уточнили, что средства для Украины выделят через Кредитное учреждение для восстановления. Их направят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, в который с 2022 года вносят взносы и другие многочисленные международные доноры.

"Гражданская энергетическая инфраструктура Украины продолжает оставаться объектом массированных российских авиаударов. Коллапс энергоснабжения в третью зиму войны будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики и населения. Поэтому поддержка Украины важна как никогда", - отметил министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.

Он добавил, что такая помощь является важным вкладом в поддержание энергоснабжения Украины.

Стоит заметить, что к концу 2024 года вклад Германии в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества увеличится в общей сложности до 360 миллионов евро.