Німеччина спрямує 300 млн доларів на черговий пакет закупівель американського озброєння через механізм PURL.

Ключовим пріоритетом ініціативи є протиповітряна оборона, зокрема постачання керованих ракет PAC-2 та PAC-3 для комплексів Patriot.

"Разом із Норвегією ми зараз робимо це, зокрема, за допомогою ще одного пакета PURL, у якому ми беремо участь. Ми закуповуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів", - заявив Пісторіус.

Крім того, Німеччина продовжує передавати Україні системи IRIS-T та ракети до них. Також Берлін готує інтеграцію цих ракет до зенітних ракетних комплексів NASAMS, які постачає Норвегія.

Пісторіус додав, що Україна також отримає нові радіолокаційні станції для контролю повітряної обстановки, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників.

Німецький міністр наголосив на гострій потребі швидкого зміцнення ППО України через російські атаки на енергетику напередодні зими.