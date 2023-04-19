Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України

Кошти спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.

"Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо солідарні з ним. І ми маємо бути впевнені, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню. Надаючи допомогу, ми зараз безпосередньо підтримуємо уряд України і населення в подоланні наслідків війни", - заявив міністр з питань розвитку Йохен Флясбарт.

Загалом Берлін надав Україні 3,6 мільярда євро у вигляді цивільної допомоги з моменту початку російської агресивної війни в лютому минулого року.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччина офіційно повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем Patriot в Україну.

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