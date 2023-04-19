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Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины

Фото: Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии выделило еще 111 миллионов евро на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Средства будут направлены, в частности, на создание жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку украинских муниципалитетов, например, в ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

"Мы хотим показать народу Украины, что мы и впредь будем солидарны с ним. И мы должны быть уверены, что наша краткосрочная поддержка соответствует долгосрочному восстановлению. Оказывая помощь, мы сейчас напрямую поддерживаем правительство Украины и население в преодолении последствий войны", - заявил министр по вопросам развития Йохен Флясбарт.

В общей сложности, Берлин предоставил Украине 3,6 миллиарда евро в виде гражданской помощи с момента начала российской агрессивной войны в феврале прошлого года.

Напомним, вчера правительство Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.

Сегодня министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину.

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