Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard
Уряд Німеччини веде переговори з двома неназваними країнами щодо передачі Україні додаткових зенітних САУ Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Домовленості поки що немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше САУ Gepard", - зазначають у виданні.
За даними джерел, окремим предметом осуду є також передача ЗСУ великої кількості 35-міліметрових боєприпасів до зенітних німецьких САУ. Країни, з якими ведуться переговори, тримаються у секреті.
Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що під час переговорів з Байденом Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot. При цьому лідер США підтвердив намір передати ЗСУ БМП Bradley.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та СШАбудуть озвучені 6 січня.
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