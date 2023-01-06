Германия ведет переговоры с двумя странами о поставке Украине новых САУ Gepard

Правительство Германии ведет переговоры с двумя неназванными странами о передаче Украине дополнительных зенитных САУ Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше САУ Gepard", – отмечают в издании. По данным источников, отдельным предметом осуждения является также передача ВСУ большого количества 35-миллиметровых боеприпасов к зенитным немецким САУ. Страны, с которыми ведутся переговоры, держатся в секрете.