Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild

За інформацією видання, отриманої від Міністерства оборони Німеччини, цього тижня було досягнуто згоди. Наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро.

Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Проте, майже всі ці кошти були спрямовані на вже обіцяні проекти. На нову допомогу Міністерству оборони залишилося лише 120 млн євро.

У свою чергу міністр оборони Борис Пісторіус вимагав виділення додаткових 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів.

Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити два мільярди євро як про асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн. євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги . Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

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