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Германия вдвое увеличит военную помощь Украине, - Bild

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех млрд евро теперь будет выделено восемь млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, полученной от Министерства обороны Германии, на этой неделе было достигнуто согласие. На следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Изначально министр финансов Германии Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако почти все эти средства были направлены на уже обещанные проекты. На новую помощь Министерству обороны осталось всего 120 млн евро.

В свою очередь министр обороны Борис Писториус потребовал выделения дополнительных 5 млрд евро в ходе текущих бюджетных переговоров.

Кроме того, Министерству обороны будет разрешено потратить два миллиарда евро в качестве так называемых ассигнований на обязательства по долгосрочным контрактам на вооружение.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.

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