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Німеччина вдвічі збільшила військову допомогу Україні у 2024 році

Берлін, Середа 18 грудня 2024 20:00
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Німеччина вдвічі збільшила військову допомогу Україні у 2024 році Ілюстративне фото: Німеччина збільшила військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну у 2024 році порівняно з минулим роком. Водночас поставки німецької зброї в Ізраїль скоротилися.

Про це свідчать дані Мінекономіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у відомстві, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро. При цьому у 2024 році українські захисники отримують німецьку зброю на 8,1 мільярда євро.

Водночас, згідно з інформацією Мінекономіки, у 2023 році Німеччина відправила Ізраїлю зброю на 326,5 мільйона євро. Але цього року сума скоротилася вдвічі - до 161 мільйона євро.

Загалом цього року Німеччина дозволила експорт зброї на суму 13,2 мільярда євро. Крім України та Ізраїлю, постачання німецької зброї вартістю 1,2 мільярда євро було схвалено для Сінгапуру.

Допомога для України від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році виділила на військову допомогу Україні найбільше коштів серед усіх країн Європи.

Зокрема, українські захисники отримали від Німеччини вже третю систему ППО Patriot, яка є критично необхідною для захисту неба від російських ракет.

Також учора, 17 грудня, стало відомо, що Німеччина профінансує передачу Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

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Допомога Україні Військова допомога
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