Німеччина вдвічі збільшила військову допомогу Україні у 2024 році

Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну у 2024 році порівняно з минулим роком. Водночас поставки німецької зброї в Ізраїль скоротилися.

Про це свідчать дані Мінекономіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначили у відомстві, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро. При цьому у 2024 році українські захисники отримують німецьку зброю на 8,1 мільярда євро.

Водночас, згідно з інформацією Мінекономіки, у 2023 році Німеччина відправила Ізраїлю зброю на 326,5 мільйона євро. Але цього року сума скоротилася вдвічі - до 161 мільйона євро.

Загалом цього року Німеччина дозволила експорт зброї на суму 13,2 мільярда євро. Крім України та Ізраїлю, постачання німецької зброї вартістю 1,2 мільярда євро було схвалено для Сінгапуру.