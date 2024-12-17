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Німеччина профінансує передачу Україні ще 20 БМП Marder

Вівторок 17 грудня 2024 18:36
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Німеччина профінансує передачу Україні ще 20 БМП Marder Ілюстративне фото: Україна отримає від Німеччини БМП Marder (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає від німецького оборонного концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder. Поставки профінансує Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Як зазначили в компанії, вони отримали замовлення на поставку в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Його вартість становить кілька мільйонів євро.

"Поставки фінансуватимуться Німеччиною", - уточнили в Rheinmetall.

Загалом німецький оборонний концерн уже передав українським захисникам сотні бойових машин піхоти Marder.

Постачання Marder 1A3

Бойові машини піхоти Marder у модифікації 1A3 оснащені додатковим лазерним далекоміром для ефективного і точного ураження цілей.

Перші 20 одиниць такої техніки було передано українським захисникам концерном Rheinmetall у березні 2023 року. Після цього поставки продовжилися.

Капітальний ремонт Marder 1A3 компанія Rheinmetall розпочала навесні 2022 року за рахунок власних коштів. Відтоді БМП постійно ремонтуються та постачаються для негайного розгортання.

Варто зауважити, що останні поставки Україні 20 БМП Marder 1A3 компанією Rheinmetall відбулися наприкінці жовтня.

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