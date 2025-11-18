Німеччина урізає виплати українцям: хто і яку допомогу отримуватиме з 2025 року

Які виплати зміняться

Новоприбулі українці більше не отримуватимуть "bürgergeld" у розмірі 563 євро на місяць. Замість цього вони переходять на нижчі виплати за законом про пошук притулку - 441 євро. За словами Добриндта, реформа вже погоджена між урядовими відомствами і буде затверджена на засіданні кабміну, а дія закону пошириться заднім числом - з 1 квітня цього року. Після цього документ має ухвалити Бундестаг.

Німеччина також перевірятиме фінансовий стан українців. Соцдопомогу зможуть отримувати лише ті, хто не має достатніх власних активів - у разі їх наявності спершу потрібно буде використати їх, а вже потім претендувати на підтримку держави.

Також українців зобов’яжуть шукати роботу. Якщо люди не робитимуть спроб працевлаштуватися, виплати можуть скоротити.

Жорсткіша політика щодо міграції

Добриндт підтвердив курс на посилення міграційної політики, зокрема контроль на кордонах. Він зазначив, що кількість первинних заяв на отримання притулку вже скоротилась на 60%. Водночас міністр наголосив, що індивідуальне право на притулок не обмежуватиметься, але зловживання цим правом повинні припинятися.

Німеччина також планує разом з країнами ЄС шукати партнерів в Африці для створення центрів, куди депортуватимуть осіб, що отримали відмову в притулку - не обов’язково до країни їхнього походження.

Чи заощадить Німеччина на зменшенні виплат

Попри скорочення соцвиплат для українців, Німеччина не отримає значних бюджетних заощаджень. За оцінками, у 2026 році економія становитиме близько 730 млн євро, а у 2027-му - 320 млн євро.

Водночас федеральні землі та муніципалітети матимуть додаткові витрати за іншими виплатами - 862 млн євро у 2026 році та майже 400 млн євро у 2027 році. Через це реальної економії для держави не очікується, зазначають експерти.