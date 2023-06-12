Германия – Украина: Ребров отказался от лидера "Динамо" на контрольный матч
Украинская ассоциация футбола обнародовала заявку национальной команды на товарищеский поединок против сборной Германии. Главный тренер Сергей Ребров отцепил трех лишних футболистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Поединок примет "Везерштадион" – домашняя арена местного "Вердера". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.
Новый наставник "сине-желтых" не заявил на матч трех исполнителей, находящихся в лагере сборной Украины. Поединок против Бундестима пропустят полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, а также хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин и форвард луганской "Зари" Назарий Русин.
Зато в заявку попал потенциальный дебютант. Нападающий "Динамо" Владислав Ванат получил "девятку" центрфорварда и будет конкурировать за место на острие атаки с лучшим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком ("Днепр-1"). Будет иметь возможность сыграть и ряд легионеров – Лунин, Соболь, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко и Цыганков.
Официальная заявка национальной команды на матч Германия – Украина (с игровыми номерами):
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков
Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик
К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.
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