Німеччина – Україна: Ребров оголосив заявку на товариський матч перед Євро-2024

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть вийти на спаринг проти збірної Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Матч Німеччина – Україна відбудеться 3 червня в Нюрнберзі. Поєдинок прийме "Макс-Морлок-Штадіон". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Ребров вніс до заявки на спаринг перед чемпіонатом Європи 24-х футболістів. До списку потрапили всі залучені до тренувальних зборів гравці, окрім оборонця ліверпульського "Евертона" Віталія Миколенка. Він ще не набрав оптимальних кондицій після травми.

Пропустить контрольний поєдинок Андрій Лунін. Основний голкіпер збірної України 1 червня тріумфував із мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів, тож тренерський штаб дозволив українцю приєднатися до національної команди трохи пізніше. На місце на лінії воріт претендуватимуть Георгій Бущан і Анатолій Трубін.

Офіційна заявка національної команди на матч Німеччина – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.