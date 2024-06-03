Світоліна в Парижі, спаринги збірної України та фінал сезону НБА: анонс тижня в спорті

Битва за чвертьфінал "Ролан Гарроса" між Еліною Світоліною і Єленою Рибакіною, контрольні матчі національної команди України проти збірних Німеччини та Польщі, старт олімпійської збірної України на Тулонському турнірі та початок баскетбольної серії між "Бостон Селтікс" і "Даллас Маверікс" відбудуться цього тижня.

Світоліна – Рибакіна

3 червня, 12:00, Париж, Корт Філіппа Шатріє, телетрансляція на Eurosport

Фаворитки секції 6 одиночного розряду успішно дісталися до 1/8 фіналу. Титулована українка Еліна Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу. Єлена Рибакіна вибила двох бельгійок – Грет Міннен і Елізе Мертенс, а також нідерландку Аранчу Рус. Турнірні шляхи першої ракетки України та представниці Казахстану не перетиналися з Олімпіади в Токіо. Тоді Світоліна здолала опонентку в трьох сетах у боротьбі за бронзову медаль Ігор-2020. Рибакіна прагне реваншу.

Німеччина – Україна

3 червня, 21:45, Нюрнберг, "Макс-Морлок-Штадіон", телетрансляція на каналі "Суспільне" (регіональні)

Збірна України розпочала підготовку до Євро-2024 та проведе три спаринги за 8 днів. Найгрізніший опонент команди Сергія Реброва – перший. Господарка прийдешнього європейського форуму входить до когорти "вічних" фаворитів великих турнірів. Юліан Нагельсманн спробував відшукати баланс між молоддю і досвідченими виконавцями, але фокус залишив на новій генерації. Лише 21-річний чемпіон Німеччини в складі леверкузенського "Байєра" Флоріан Вірц чого вартий.

Індонезія U-20 – Україна U-23

4 червня, 19:00, Вітроль, "Стад Жуль-Ладумег", трансляція на Youthfootarena.tv

Натомість олімпійська збірна України в очікуванні Ігор-2024 дебютуватиме на Турнірі Моріса Ревелло. На груповому етапі Тулона "синьо-жовті" отримали чотирьох суперників. Розпочнуть змагання підопічні Руслана Ротаня з індонезійської збірної 20-річних. Упродовж останнього десятиліття "червоно-білі" непогано виступають на рівні U-19 АСЕАН, де регулярно беруть нагороди різного ґатунку. До прогресу спричинився і переїзд юних індонезійців до Європи.

"Бостон" – "Даллас"

7 червня, 03:30, Бостон, "Ті-Ді Гарден", телетрансляція на Setanta Sports

Настав час вирішального протистояння в Національній баскетбольній асоціації. Виклик фаворитам сезону з "Бостона" кине Лука Дончіч і його "Даллас". Утім, у лавах "Селтікс" зірки не меншого калібру – Джейлен Браун і Джейсон Тейтум, а інші намагаються не відставати. Востаннє "Бостон" тріумфував у НБА в 2008 році, програвши з тих пір дві фінальні серії. Натомість "Маверікс" здобули чемпіонські персні в 2011-му з іншим європейцем у ролі лідера – німцем Дірком Новіцкі.

Польща – Україна

7 червня, 21:45, Варшава, "Народови", телетрансляція на каналі "Суспільне" (регіональні)

Другий спаринг-партнер "синьо-жовтих", вочевидь, буде проекцією на два поєдинки збірної України на груповому етапі Євро-2024. Польща – приблизно однакового рівня зі збірними Словаччини та Румунії. Саме вони передусім будуть конкурентами українців за вихід у плей-офф чемпіонату Європи. У таких поєдинках на результат можна не зважати, а ось відпрацювання ігрових зв'язків перед відповідальним турніром буде значно важливішим для підопічних Реброва.