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Німеччина – Україна: де дивитися перший матч із Ребровим на чолі

Фото: "Синьо-жовті" перетиналися з Німеччиною у Лізі націй 2020/21 (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорців

У дебютному для Сергія Реброва на посаді головного тренера контрольному поєдинку збірна України зустрінеться з національною командою Німеччини на виїзді.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені. Поєдинок прийме "Везерштадіон" – домашня арена місцевого "Вердера". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" без трансляції на онлайн-платформах. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Перед матчем України проти Німеччини в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного" та на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" запланована аналітична студія. Її ведучою стане Юлія Пазенко. Старт прямого ефіру – о 18:15. Передматчева ж студія на MEGOGO розпочнеться о 18-й годині.

Трансляція програми й зустрічі Бундестіму та "синьо-жовтих" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна". Матч коментуватимуть Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко.

Товариський матч стане особливим для збірної Німеччини. Поєдинок проти української команди буде 1000-м у понад столітній історії Бундестіму. Прибуток від проведення зустрічі піде в спецфонд Німецької футбольної спілки для постраждалих від війни РФ проти України.

До слова, раніше пригадали головні досягнення Реброва-футболіста в складі збірної України.

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