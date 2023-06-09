Німеччина – Україна: де дивитися перший матч із Ребровим на чолі

Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені. Поєдинок прийме "Везерштадіон" – домашня арена місцевого "Вердера". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" без трансляції на онлайн-платформах. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Перед матчем України проти Німеччини в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного" та на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" запланована аналітична студія. Її ведучою стане Юлія Пазенко. Старт прямого ефіру – о 18:15. Передматчева ж студія на MEGOGO розпочнеться о 18-й годині.

Трансляція програми й зустрічі Бундестіму та "синьо-жовтих" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна". Матч коментуватимуть Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко.

Товариський матч стане особливим для збірної Німеччини. Поєдинок проти української команди буде 1000-м у понад столітній історії Бундестіму. Прибуток від проведення зустрічі піде в спецфонд Німецької футбольної спілки для постраждалих від війни РФ проти України.