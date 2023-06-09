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Германия – Украина: где смотреть первый матч с Ребровым во главе

Фото: "Сине-желтые" пересекались с Германией в Лиге наций 2020/21 (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорцив

В дебютном для Сергея Реброва в должности главного тренера контрольном поединке сборная Украины встретится с национальной командой Германии на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Поединок примет "Везерштадион" – домашняя арена местного "Вердера". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Германии в эфире местных телеканалов "Суспильного" и на YouTube-канале "Суспильне Спорт" запланирована аналитическая студия. Ее ведущей станет Юлия Пазенко. Старт прямого эфира – в 18:15. Предматчевая же студия на MEGOGO начнется в 18 часов.

Трансляция программы, а также встречи Бундестима и "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Товарищеский матч станет особенным для сборной Германии. Поединок против украинской команды будет 1000-м в более чем столетней истории Бундестима. Выручка от проведения встречи пойдет в спецфонд Немецкого футбольного союза для пострадавших от войны РФ против Украины.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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