Германия – Украина: где смотреть первый матч с Ребровым во главе

Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Поединок примет "Везерштадион" – домашняя арена местного "Вердера". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Германии в эфире местных телеканалов "Суспильного" и на YouTube-канале "Суспильне Спорт" запланирована аналитическая студия. Ее ведущей станет Юлия Пазенко. Старт прямого эфира – в 18:15. Предматчевая же студия на MEGOGO начнется в 18 часов.

Трансляция программы, а также встречи Бундестима и "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Товарищеский матч станет особенным для сборной Германии. Поединок против украинской команды будет 1000-м в более чем столетней истории Бундестима. Выручка от проведения встречи пойдет в спецфонд Немецкого футбольного союза для пострадавших от войны РФ против Украины.