ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel

Новина українською →
Германия, Вторник 07 февраля 2023 18:04
Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel Фото: Германия приняла поставку 178 танков Leopard 1 Украине (deviantart com liam2010)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 февраля, Федеральное правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 по Украине.

Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть - не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане сегодня вечером.

Таким образом, Германия намерена поставить Украине гораздо больше танков Leopard 1, чем было известно ранее, ведь немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.

Напомним, правительство Германии ранее одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога армії
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России