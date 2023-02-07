Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 по Украине.

Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть - не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане сегодня вечером.