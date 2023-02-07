Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel
Сегодня, 7 февраля, Федеральное правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 по Украине.
Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть - не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане сегодня вечером.
Таким образом, Германия намерена поставить Украине гораздо больше танков Leopard 1, чем было известно ранее, ведь немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.
Напомним, правительство Германии ранее одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1.
РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.
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