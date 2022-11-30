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Німеччина цьогоріч хоче придбати літаки, здатні переносити ядерну зброю

Фото: Німеччина планує закупити літаки F-35 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має наміри цьогоріч закрити замовлення на американські винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.

Видання повідомляє, що таку заяву Шольц зробив на конференції з питань безпеки у Берліні. По його словам, реактивні літаки США необхідні для того, щоб НІмеччина продовжувала робити "внесок у ядерну участь" в НАТО.

"Спільне використання ядерної зброї стосується концепції стримування НАТО. Хоча Німеччина не має ядерних бомб, німецькі реактивні літаки можуть транспортувати американські боєголовки в разі війни. Поки це завдання виконують старі літаки Tornado, але в найближчі роки їх доведеться замінити", - пише видання

Нагадаємо, у Китаї планують збільшити свій ядерний арсенал майже в чотири рази. Таким чином у країні до 2035 року може бути 1500 ядерних боєголовок.

Раніше повідомлялось, що війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.

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Ядерна зброя