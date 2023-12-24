Німеччина не тисне на Україну щодо переговорів з Росією, - дипломат

Інформація про ймовірний тиск на Україну з'явилася днями на сторінках німецького журналу Der Spiegel. Йшлося про таємну "російську вечерю" в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня, під час якої найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт, «в ейфорії» оцінив пропозицію американського дослідника Семюеля Чарапа припинити війну в Україні шляхом нав’язаних переговорів із Москвою.

В подкаст-інтерв’ю німецькому суспільному мовнику RRB, посол України в Берліні Олексій Макеєв заперечив, що уряд Німеччини підштовхує Київ погодитися на мирні переговори з Росією, що можуть призвести до остаточної втрати української території. За його словами, тиск "також не чинився за зачиненими дверима".

Представник канцелярії Німеччини розповів Politico, що Шмідт відкидає "необґрунтовані твердження" у звіті Spiegel.

На початку грудня радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер написав у спільній статті з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, що "просте припинення вогню сьогодні було б рівносильним легітимізації захоплення території Росією та підготовку до ще одного замороженого конфлікту".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з Москвою.

Ідея мирних переговорів України з Росією

У році, що минає, Кремль і російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляли про готовність укласти мирну угоду з Україною та припинити бойові дії. Однак Москва вимагає укласти мир на власних умовах - узаконити російську окупацію захоплених територій.

Днями президент Володимир Зеленський звернувся до дипломатів і закликав їх працювати над збільшенням постачання озброєнь для України. За його словами, нашій країні потрібно більше зброї, оскільки ніхто здаватися не збирається.

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями та намагатися знайти "інший вихід", окрім поразки Росії.

Водночас американське видання The New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори. Припинення бойових дій має бути на умовах Кремля з визнання окупованих територій за Москвою.

Однак у Міноборони України підкреслили, що війна має бути завершена на умовах України та відповідно до міжнародного права.

Минулого тижня Путін заявив, що не хоче обговорювати мир з Україною, поки не досягне своїх цілей у війні.

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