Німеччина тисне на союзників ухвалити конкретне рішення щодо танків Leopard до кінця тижня

Як засвідчує видання, таке занепокоєння Німеччини спричинено необхідністю створення обіцяних двох батальйонів із 62 бойових машин, оскільки найближчим часом очікується ескалація бойових дій проти російських військ вторгнення.

"Німеччина хоче, щоб європейські союзники, які мають Leopard 2 на своїх військових запасах, представили конкретні та детальні зобов’язання до кінця цього тижня", - констатує Bloomberg.

За словами інсайдерського джерела видання, це дасть змогу офіційним особам Контактної групи з питань оборони України підвести підсумки та просунути планування на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі наступного вівторка, 14 лютого.

"Поки що переговори із союзниками щодо об’єднання поставок танків, схоже, мало надали. Окрім Німеччини, лише Португалія зробила конкретну пропозицію надіслати найсучасніші танки, але залишила відкритою їх кількість", - підкреслило видання, посилаючись на слова німецького урядовця, який говорив на умовах анонімності.

Хоча такі країни-члени ЄС, як Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди, припустили, що вони можуть надіслати танки, вони поки що не дали чітких зобов’язань. Польща заявила, що надасть 14 одиниць старішої версії Leopard 2, але їй знадобляться запчастини з Німеччини, проте ці запчастини більше не виробляються.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, виступаючи у Варшаві, що танкова коаліція все ще не досягла своїх цілей, але він сподівається, що до ініціативи приєднається більше країн, які мають Leopard 2.

Bloomberg нагадав, що на додаток до сучасних Leopard 2 Міністерство економіки Німеччини цього тижня схвалило поставку 178 бойових танків Leopard 1 старішого покоління. Танки, які були вперше побудовані в 1960-х роках, але більше не виробляються, надходитимуть зі складів у Німеччині, Данії та Нідерландах. Загалом до України найближчими місяцями мають надійти щонайменше 100 танків. Однак німецький чиновник зазначив, що Leopard 1 слугуватиме лише доповненням і можливим джерелом запасних частин для Leopard 2, які є набагато швидшими та краще озброєними, і тому можуть змінити правила гри у війні в Україні.

"Я гадаю, що ми могли б поставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім ми повинні діяти якомога швидше", - запевнив Пісторіус.