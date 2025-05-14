Німеччина тисне на Москву: або перемир'я, або посилення санкцій, - Мерц

Чому зсунулися терміни можливих нових санкцій

Нагадаємо, під час минулих вихідних Україна, США і "коаліція рішучих" фактично висунули Путіну ультиматум: або з 12 травня він починає повне і безумовне 30-денне перемир'я, або будуть введені нові санкції.

Пізніше, в ніч на неділю, Путін виступив зі зверненням. Він проігнорував тему 30-денного припинення вогню, але замість цього запропонував відновити прямі переговори з Україною вже цього четверга, 15 травня, у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку має бути припинення вогню, а після переговори. Однак пізніше стало відомо, що він у будь-якому разі приїде. Днями Зеленський заявив, що чекатиме в Туреччині на Путіна. Ба більше, якщо на зустрічі буде російський диктатор, то до неї можуть долучитися не тільки держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Кіт Келлог, а й сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Також Bloomberg писало, що європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі Путіна і Зеленського в Стамбулі, перш ніж підштовхнути США приєднатися до нових санкцій проти РФ.

Крім того, спікер Єврокомісії Паула Піньо теж заявила вчора, що якщо Путін не приїде на переговори із Зеленським, тоді на РФ чекають нові санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.