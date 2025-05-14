Германия давит на Москву: либо перемирие, либо ужесточение санкций, – Мерц

Почему сдвинулись сроки возможных новых санкций

Напомним, во время прошедших выходных, Украина, США и "коалиция решительных" фактически выдвинули Путину ультиматум: либо с 12 мая он начинает полное и безусловное 30-дневное перемирие, либо будут введены новые санкции.

Позже, в ночь на воскресенье, Путин выступил с обращением. Он проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже в этот четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала должно быть прекращение огня, а после переговоры. Однако позже стало известно, что он в любом случае приедет. На днях Зеленский заявил, что будет ждать в Турции Путина. Более того, если на встрече будет российский диктатор, то к ней могут присоединиться не только госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Кит Келлог, но и сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Также Bloomberg писало, что европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, прежде чем подтолкнуть США присоединится к новым санкциям против РФ.

Кроме того, спикер Еврокомиссии Паула Пиньо тоже заявила вчера, что если Путин не приедет на переворы с Зеленским, тогда РФ ждут новые санкции.

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